Nadal | «Non è vero che sono un ossessionato | ma spero che mio figlio non giochi a tennis»

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Rafadice che tutta quell’ossessione – la chiama proprio così – che noi vediamo da fuori, non è vera. Che non è, né ossessivo. Che si è molto divertito nella vita, non si è fatto mancare niente. Ma che se potesse evitare che ilda grande, beh… sì, meglio.ha rilasciato una lunghissima intervista a El Objective di Ana Pastor, su La Sexta. Ha parlato di tutto: degli infortuni, del ritiro, dell’Arabia Saudita, la paternità, gli infortuni, Alcaraz, Federer, Djokovic, lo sport femminile… “Nonmai stata molto ossessivo con nulla. L’ossessione si trasforma in stanchezza mentale, il bicchiere si riempie. Adesso è pienissimo, ma non è una questione di frustrazione, è una questione di prospettiva.felice ...