Mutua MBA e ACSI | alleanza strategica per la salute degli sportivi

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 15 febbraio 2024) (Adnkronos) - L'adesione dell'Associazione al Fondo Sanitario FONSPORT diMBA riflette l'Importanza della modifica Costituzionale sull'attività sportiva Roma, 15 febbraio 2024 - In un significativo sviluppo per il settore dello sport e del benessere in Italia,MBA, società di mutuo soccorso leader nel panorama nazionale per numero di associati, e, Associazione di Cultura, Sport e Tempo libero APS con oltre un milione di iscritti, hanno annunciato una partnership. Questo accordo introduce un nuovo capitolo nel supporto allae al benessere della comunità sportiva nazionale. L'iniziativa vedeaderire a Fonsport, il primo Fondo Sanitario esclusivamente dedicato agli, una visione innovativa realizzata daMBA nel 2020. Questo progetto è nato come risposta alla crescente consapevolezza del ruolo fondamentale che lo sport svolge nel mantenimento e miglioramento della, fisica e mentale. Fonsport si distingue per il suo impegno a premiare glivirtuosi, fornendo supporto nella prevenzione, nelle visite mediche, nei ricoveri e nella fase di recupero, attraverso una collaborazione con Health Italia S.p.A. e la sua controllata Health Point S.p.A., assicurando l'accesso a servizi sanitari avanzati e su misura. Questa partnership traMBA earriva in un momento storico, in seguito all'introduzione del nuovo comma dell'articolo 33 della legge costituzionale del 26 settembre 2023, n. 1, che riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme. Tale riconoscimento enfatizza l'importanza dello sport non solo come mezzo di svago, ma anche come strumento di formazione civica e di miglioramento del benessere individuale e collettivo. L'tra le due entità rappresenta un passo avanti concreto verso il miglioramento dellae del benessereatleti a tutti i livelli. Il progetto si estende anche alle persone più vulnerabili, attraverso la Banca dello Sport, un'iniziativa promossa da Banca delle Visite ETS. Quest'ultima è impegnata a garantire l'uguaglianza di accesso alle cure mediche e il diritto universale alla, prestando particolare attenzione a coloro che vivono in condizioni di vulnerabilità. Attraverso una cultura dilità e sostegno reciproco, si avvale di donazioni finalizzate a fornire assistenza medica a chi si trova in difficoltà, assicurando l'efficacia e la capillarità del progetto su scala nazionale. Luciano Dragonetti, Presidente diMBA, ha evidenziato come questa partnership non solo rafforzi il legame tra mutuo soccorso e sport, ma promuova anche valori di solidarietà, rispetto e inclusione. "Lo Sport rappresenta un'importante fonte di educazione civica, capace di promuovere valori imprescindibili quali il rispetto, la solidarietà, la cooperazione e l'inclusione. È uno strumento potente non solo per prevenire malattie psico-fisiche ma anche per mantenere o recuperare la forma fisica," ha sottolineato Luciano Dragonetti, Presidente diMBA. "I valori condivisi tra il Mutuo Soccorso e lo Sport sono pietre miliari nella costruzione e nel mantenimento di una società più giusta e solidale. La nostra collaborazione conincarna perfettamente questa visione, amplificando il nostro impegno congiunto verso il benessere della comunità sportiva e sottolineando l'efficacia di unire le forze per promuovere lae l'educazione civica attraverso lo sport," ha aggiunto Dragonetti. Antonino Viti, Presidente di, ha condiviso il suo entusiasmo per il progetto: "Unire le forze conMBA in questo sforzo congiunto ci permette di puntare a una società più sana e coesa attraverso lo sport. Siamo convinti che questa partnership sarà di grande beneficio per i nostri iscritti e per la comunità sportiva nel suo complesso." Fonsport si pone come punto di riferimento nell'assistenza sanitaria sportiva, dimostrando l'impegno e l'importanza della collaborazione traMBA enel promuovere uno stile di vita attivo e sano. Questa collaborazione apre nuove possibilità per gli atleti, offrendo un supporto tangibile nella loro attività sportiva e nella tutela della loroMBA:MBA è una società di Mutuo Soccorso ed Ente del no-profit, istituita a norma della Legge 15 aprile 1886 n° 3818. Riconosciuta come Ente no-profit in base al D.Lgs 117/2021, opera nel pieno rispetto del principiolistico, promuovendo la cultura e i principilistici e la. Con una vasta base associativa,MBA si impegna nella divulgazione dei valorilistici e nel sostegno alla comunità attraverso servizi di assistenza sanitaria innovativi., Associazione di Cultura, Sport e Tempo libero APS, è Associazione di promozione sociale fondata il 6 aprile 1960. Riconosciuta dal CONI come Ente di Promozione Sportiva,dal Ministero dell'Interno per le sue finalità assistenziali e avente la qualifica di Rete Associativa del Terzo Settore.svolge attività nei settori della cultura, dello sport, del tempo libero e del turismo sociale. Membro dello CSIT, si dedica alla promozione dello sport per tutti, contribuendo attivamente al benessere della società.