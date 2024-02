Mulè FI | Giornata mondiale cancro pediatrico occasione per riflettere

in occasione della della 23ª Giornata mondiale contro il cancro interverranno il vicepresidente della Camera, Giorgio Mulè; il

(Di giovedì 15 febbraio 2024) (Agenzia Vista) Roma, 15 febbraio 2024 "Oggi è unache chiama tutti a, ad interrogarsi per fare il punto rispetto a dove siamo arrivati e dove è necessario andare. Parlo ad una platea di genitori che rifiuta l'associazione tra una malattia così grave e impegnativa come l'oncologia ed un bambino, non c'è nulla di più difficile da accettare". Lo ha affermato il vicepresidente della Camera e deputato di Forza Italia, Giorgio, indel convegno "contro il- Rete nazionale tumori rari: criticità e prospettive per l'oncoematologia pediatrica", presso la sala della Regina di Montecitorio. "Le Regioni vanno sollecitate - ha sottolineato il parlamentare -. Oggi avevamo invitato i rappresentanti ...