Mps | alleanze inevitabili Solo questione di tempo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 15 febbraio 2024) SIENA "Le dimensioni contano quando si tratta di fare investimenti, sostenere l’economia e lo sviluppo del Paese e preservare il risparmio. Quindi il consolidamento sarebbe un passo importante nella direzione di essere più competitivi. È chiaro che Mps è in grado al pari di altre banche di proseguire nella crescita anche da sola, ma penso che il processo di consolidamento sia inevitabile e utile. Èunadi". E’ l’epilogo dell’intervista al Corriere della Sera all’amministratore delegato di Banca Mps, Luigi Lovaglio. Il concetto non è nuovo, in altre interviste, pubbliche come al congresso Fabi, o televisive, Lovaglio ha pigiato il tasto di gruppi bancari italiani più piccoli rispetto ai players internazionali. Ma l’annuncio di dar vita all’auspicato terzo polo bancario italiano acquista più valore dopo i dati ...