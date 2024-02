Mozilla licenzia 60 membri del team mentre ridimensiona lo sviluppo dei prodotti

Mozilla, licenziati 60 dipendenti nell'azienda di Firefox dopo l'arrivo della nuova CEO Mozilla, l'organizzazione no-profit che sviluppa il browser Firefox, ha annunciato il licenziamento di 60 dipendenti, pari al 5% del personale. La decisione arriva dopo la nomina della nuova CEO Laura ...

Licenziamenti in casa Mozilla e Paramount Per ora non ci sono annunci ufficiali, anche se i portavoce di Mozilla hanno confermato l'iniziativa. In casa Paramount è ancora tutto ufficioso, invece.