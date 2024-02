Moviola Roma-Feyenoord | l’episodio chiave del match

45 di oggi, giovedì 15 febbraio la Roma farà visita al Feyenoord la Roma punta a confermarsi contro i rivali olandesi. In panchina con gli approfondimenti: moviola, parole dei protagonisti e

(Di giovedì 15 febbraio 2024)arbitraledelvalido per gli spareggi di Europa League 2023/24:delladeltra, valido per gli spareggi di Europa League 2023/24. Dirige la sfida l’arbitro Radu Petrescu.DEL

Continua anche per questa giornata, come per tutta la stagione 2023-2024 l’appuntamento della nostra rubrica SOS Arbitri con Massimo Chiesa .... (calciomercato)

Roma-Inter ha avuto Guida come arbitro della partita: questa la Moviola dell’incontro valido per la ventiquattresima giornata di Serie A 2023-2024 e ... (inter-news)

FEYENOORD-ROMA, Le formazioni ufficiali del match Queste le formazioni ufficiali di Feyenoord-Roma, partita valida per i playoff di Europa League il cui fischio d'inizio è in programma alle ore 18:45.

PRIMAVERA, Sabato c'è la Lazio per il 10° risultato utile Tornerà in campo dopodomani per disputare la quinta giornata del girone di ritorno la Fiorentina Primavera: i baby viola di mister Galloppa, reduci dalla bella vittoria per 1-0 ottenuta ...

Lazio-Bayern, moviola: il rigore con rosso che ha fatto infuriare i tedeschi La prova dell’arbitro Letexier nell’andata degli ottavi di Champions all’Olimpico analizzata ai raggi X dall’esperto di Amazon Prime Calvarese ...