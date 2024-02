Al podcast Five: "Quando la tua squadra non è la migliore devi creare un bilanciamento. È peggio il derby tra Inter e Juve che quello con il Milan" (FILES) AS Roma's Portuguese coach Jose Mourinho points ahead of the Italian Serie A football match between AS Roma and Cremonese at the Olympic Stadium in Rome

Mourinho: “Inter-Milan? Un’amichevole. La vera rivalità è con la Juventus” (Di giovedì 15 febbraio 2024) José Mourinho, ex tecnico della Roma, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla differenza tra Inter-Milan e Inter-Juventus Leggi tutta la notizia su pianetamilan (Di giovedì 15 febbraio 2024) José, ex tecnico della Roma, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla differenza tra

