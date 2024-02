Mourinho contro il Milan | «Non è derby con l’Inter Quello vero è contro…»

Dopo l'attacco ai Friedkin , José Mourinho è tornato su suoi passi ai microfoni di FiveUk , podcast la sconfitta esterna contro il L'esonero era arrivato dopo la sconfitta esterna contro il Milan a

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Le parole dell’ex allenatore di Roma e Inter Josésulle rivalità nel calcio italiano, punzecchiando anche la Juventus L’ex allenatore della Romaha parlato in un podcast sul canale YouTube di Rio Ferdinand tornando a parlare della Serie A. PAROLE – «Inter-Juve è la vera rivalità, non Inter-. Il primocoi rossoneri me lo ricordo. Ero sul nostro autobus, guardavo fuori e vedevo i tifosi con sciarpe diverse arrivare insieme, amichevoli: non l’ho sentito come un gran. Quando giochi conla Juve, invece, senti subito che tra le due squadre c’è qualcosa di storicamente complicato».