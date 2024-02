Mosca | armi nello spazio?Stratagemma Usa

Finora soltanto Mosca ha già a sua disposizione questi vettori, negli Usa secondo le quali la Russia vorrebbe dispiegare armi Usa secondo le quali la Russia vorrebbe dispiegare armi nucleari nello

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di giovedì 15 febbraio 2024) 9.55 Il Cremlino ha smentito oggi le voci circolate negli Usa secondo le quali la Russia vuole dispiegarenuclearispazio, affermando che si tratta di "un altro stratagemma della Casa Bianca". Lo riferisce la Tass. Le voci su "una seria minaccia alla sicurezza nazionale" degli Usa da parte della Russia non sono altro che un tentativo dell'amministrazione Biden di convincere il Congresso ad approvare i nuovi stanziamenti per l'Ucraina,afferma il portavoce Peskov."E' ovvio che la Casa Bianca spinga in quel senso".