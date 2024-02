“Mosca vuole militarizzare lo spazio con armi nucleari”

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Pubblicato il 15 Febbraio, 2024 La militarizzazione dello: sarebbe questa, stando ai media Usa, “la seria minaccia alla sicurezza nazionale” rivelata a sorpresa dal capo della commissione intelligence della Camera Usa, il repubblicano Mike Turner. Secondo il New York Times, gli Usa hanno riferito al Congresso e ai loro alleati in Europa nuove informazioni di intelligence su capacitàrusse che potrebbero rappresentare una seria minaccia internazionale, anche se non urgente perché tali capacità sono ancora in fase di sviluppo e non sono quindi state dispiegate. Secondo un attuale e un ex funzionario statunitense le nuove informazioni sono collegate ai tentativi didi sviluppare un’arma nucleare antisatellite nello, uno scenario da “Star Wars”. In precedenza Politico aveva ...