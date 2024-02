“Morte di padre e figlia | interrompiamo le feste | lutto cittadino”

La morte è stata annunciata con una chiamata alle forze dell' Giovanni Barreca , marito e padre delle vittime, si è autoaccusato " Mia figlia un giorno mi ha detto che c'era questa coppia, che

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiFerdinando Picariello (consigliere comunale M5S Avellino) propone di interromere lein corso ad Avellino per proclamare ilper Alessandra e Costantino Mazza. “Alessandra e Costantino Mazza, sono due nomi che risuonano nelle nostre coscienze e che ci impediscono di voltarci dall’altra parte.sono stati abbandonati a sé stessi dalla nostra comunità . I milioni spesi per servizi sociali al Comune di Avellino non sono serviti a dare risposte; anzi, rappresentano un atto d’accusa nei confronti di tutti noi. Abbiamo provato in questi anni a sottolineare in Consiglio comunale come i consultori dovessero essere presenti sul territorio di una piccola comunità come la nostra, che le strutture dei servizi sociali dovessero funzionare rispondendo ...