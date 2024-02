La carriera Lo stile riconoscibile di Marina Bulgari la rese celebre in tutto il mondo. I suoi gioielli furono apprezzati da dive come Sophia Loren e celebrities come Ivana Trump . Aprì il suo primo

Morta Marina Bulgari, la regina dei gioielli di lusso amata dalle dive (Di giovedì 15 febbraio 2024) Portava un cognome importante, che certamente non ha bisogno di presentazioni. Eppure Marina Bulgari a un certo punto della sua vita ha deciso di distaccarsene, intraprendendo una carriera da "solista" nel mondo del design dei gioielli di lusso, di cui è stata una vera innovatrice. Marina Bulgari aveva 93 anni quando si è spenta la scorsa notte a Roma, ma la sua eredità vivrà per sempre. Addio a Marina Bulgari, il ricordo della nipote Laura Marina Bulgari si è spenta nella notte tra il 14 e il 15 febbraio a Roma, città in cui viveva e in cui sono in programma i funerali presso la Basilica di Santa Croce in Gerusalemme. "Mia zia era una visionaria, una donna straordinaria. Mi ha insegnato il coraggio e la ...

