Morì a 21 anni precipitando dalla finestra dell’ospedale | imputazione coatta per il medico

L'ufficiale morì quasi subito e un soldato rimase ferito. Dopo 17 anni di carcere, nel 1964, Maria si decise a chiedere la grazia, i quali, precipitando nell'abisso, morti o gravemente feriti,

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di giovedì 15 febbraio 2024) No all'archiviazione, ma l'per omicidio colposo per Mauro Righi, ildi guardia nel reparto di Otorinolaringoiatria dell'ospedale Maggiore di Bologna in servizio la sera del 21 giugno 2022, quandoil 21enne Leonardo Riberti. Il giovane cadde da unadel nosocomio per oltre 15 metri.