Morbillo | “Nel Pisano zero casi per anni Ora 18 contagi in due mesi e 11 i ricoverati”

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Pisa, 15 febbraio 2024 – "Neidi gennaio e febbraio stiamo assistendo in tutto il Paese a una recrudescenza didi" e nell'Asl Toscana Nord Ovest, "dopo alcuniin cui non era stato registrato nessun caso, oggi si contano 18residenti nei vari comuni della zona" pisana che comprende "Calci, Cascina, Crespina Lorenzana, Pisa, Fauglia, San Giuliano Terme, Vecchiano, Vicoe Orciano". Dei 18 malati diregistrati, "11 sono statie gli altri 7 sono rimasti isolati a casa. I pazienti hanno fra 25 e 69, un'età media di 42e uno soltanto riguarda un bambino di meno di un anno (troppo piccolo per essere protetto dalla vaccinazione),ato in ...