Monia La Ferrera e il fratello di Greta Rossetti stanno insieme? Lo scoop al Grande Fratello

Nonostante Monia La Ferrera abbia lasciato da qualche settimana la casa del Grande Fratello , il rapporto tra lei e Massimiliano Varrese continua a far discutere. Questa volta a scrivere un post contro il

(Di giovedì 15 febbraio 2024) L’ex gieffina sarebbe stata vista assieme aldi: ecco loMercoledì 14 febbraio 2024, è andato in onda un nuovo appuntamento con il, reality condotto da Alfonso Signorini affiancato dall’opinionista Cesara Buonamici e Rebecca Staffelli su Canale 5. Nel corso della puntata, è giunto unopiuttosto succulento riguardo un’ex concorrente della casa:La. L’indiscrezione è stata lanciata proprio da Rebecca Staffelli, che ha spiegato di aver avvistato l’ex gieffina nei pressi di Monza assieme ad un ragazzo. “Mi trovavo a Monza, perché io di solito la frequento e ho visto un’ex gieffina mano nella mano con un ragazzo” ha esordito così l’addetta ...

Monia La Ferrera , il web non ha dubbi e continua a criticare Massimiliano Varrese : “sei la seconda a cui Varrese rovina Il Grande Fratello” Monia La ... (361magazine)

Monia La Ferrera , il web non ha dubbi e continua a criticare Massimiliano Varrese : “sei la seconda a cui Varrese rovina Il Grande Fratello” Monia La ... (gossipitalia.news)

Nel corso della trentaquattresima puntata del Grande Fratello , andata in onda lunedì sera, si è consumato un nuovo e acceso scontro tra Massimiliano ... (isaechia)

L’ultima concorrente ad aver abbandonato la Casa del Grande Fratello è stata Monia La Ferrera , la quale ha fatto molto parlare di sé per via del suo ... (isaechia)

Grande Fratello 36° puntata: nominati, meno votato, ritorno di Mirko Tutto quello che è successo nel corso dell'appuntamento del reality show condotto da Signorini, in onda il 14 febbraio 2024 ...

Arriva una grande rivelazione al GF da parte di Rebecca Staffelli, ha rivelato che Monia La Ferrera sta con il fratello di una concorrente Stiamo parlando di Monia La Ferrera che è stata pizzicata in compagnia di un uomo per le strade di Monza. E questo uomo è il fratello di un’altra concorrente del GF. Monia La Ferrera fa coppia con il ...

Monia La Ferrera e Joseph, fratello di Greta Rossetti, stanno insieme/ Scoop di Rebecca Staffelli al GF Non ci è voluto molto prima che si arrivasse all’identità della donna: si tratta di Monia La Ferrera. Messa alle strette, Monia ha confermato, dichiarando che non ha niente da nascondere. Motivo per ...