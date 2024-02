Monia La Ferrara | un romantico risveglio | “Il mio principe tatuato” Il gesto social dell’ex gieffina e Josh

(Di giovedì 15 febbraio 2024)La, un dolce econRossetti: i due confermano la frequentazione. La dedica PerLaè stato un dolcissimoquesta mattina. L’exappare suisempre più complice ed affiatata conRossetti, il fratello di Greta. Entrambi via, dopo lo scoop lanciato da Rebecca Staffelli in diretta al Grande Fratello si dedicano dolci stories e condividono i momenti più belli che vivono fianco a fianco.dopo l’uscita dalla Casa più spiata d’Italia ha rivelato di aver incontrato il fratello di Greta dove è scoppiato un colpo di fulmine. Leggi anche Grande Fratello, interviene lo staff di una ...

Nel corso dell’ultima diretta del Grande Fratello , Rebecca Staffelli ha lanciato uno scoop riguardante Monia La Ferrera, ex concorrente ed ex ... (blogtivvu)

Monia La Ferrera, è amore col fratello di Greta Rossetti: “Colpo di fulmine” Sta nascendo un nuovo amore tra Monia La Ferrera e Joseph, il fratello di Greta Rossetti. Tutti i dettagli sullo scoop.

Monia La Ferrara frequenta un parente di una concorrente del Grande Fratello: ecco di chi si tratta Monia La Ferrara frequenta un parente di una concorrente del Grande Fratello: ecco di chi si tratta, l'indiscrezione viene fuori.

Monia La Ferrera ha una relazione con Joseph, fratello di Greta Rossetti: “Il mio principe tatuato” Pronta la reazione di Alfonso Signorini in diretta al Grande Fratello: "Un altro palo per Massimiliano Varrese, non me la sento di dirglielo" ...