In acqua per scrivere una nuova pagina per la pallanuoto italiana e sfatare il tabù spagnolo. E così è stato. Il Settebello vola in finale, ora si giocherà il titolo iridato contro la vincente di Croazia - Francia. Grande prestazione e grande

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Ilin. L’Italia dellamaschile ha sconfitto la8 a 6 in semimondiale e ora si giocherà il titolo iridato contro la vincente di Croazia-Francia.

La DIRETTA testuale LIVE della semifinale dell’Italia maschile di pallanuoto contro la Spagna nei Mondiali di Doha 2024 , in corso di svolgimento da ... (sportface)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6’30” Fallo in attacco di Famera. 6’41” Palo di Perrone, possesso ancora spagnolo. 704? Marziali ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE SIAMO IN FINALEEEEEEEEEEEEEEEEEEE!!! IMMENSO SETTEBELLO, IMMENSOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!! 34? DEL ... (oasport)

Il Settebello compie un’impresa memorabile e superando i campioni Olimpici e d’Europa in carica della Spagna per 8-6 raggiunge la finale dei ... (sportface)

Doha, 15 feb. (Adnkronos) - Il Settebello azzurro supera 8-6 i campioni d'Europa in carica della Spagna e si qualifica per la finale ai Mondiali di ... (liberoquotidiano)

Doha, 15 feb. (Adnkronos) – Il Settebello azzurro supera 8-6 i campioni d’Europa in carica della Spagna e si qualifica per la finale ai Mondiali di ... (calcioweb.eu)

Pallanuoto: Mondiali, Italia batte Spagna 8-6 e va in finale Doha, 15 feb. (Adnkronos) – Il Settebello azzurro supera 8-6 i campioni d’Europa in carica della Spagna e si qualifica per la finale ai Mondiali di Doha, raggiungendo la terza finale delle ultime quat ...

Fontana a donne colpite da tumore al seno: "Non siete sole" Doha, 15 feb. (Adnkronos) - Il Settebello azzurro supera 8-6 i campioni d'Europa in carica della Spagna e si qualifica per la finale ai Mondiali di Doha, raggiungendo la terza finale delle ultime quat ...

Mondiali pallanuoto, il Settebello è in finale: battuta la Spagna 8-6 Grande vittoria del Settebello, che ha battuto la Spagna per 8-6 ottenendo l’accesso alla finale del Campionato del mondo di pallanuoto maschile, in scena a ...