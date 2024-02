in carica della Spagna e si qualifica per la finale ai Mondiali della Spagna e si qualifica per la finale ai Mondiali di Doha 2024 , Gli azzurri della pallanuoto dominano la sfida con gli spagnoli

Mondiali Pallanuoto Doha 2024, Settebello in finale. Il ct Campagna: “Gran risultato, tutti monumentali” (Di giovedì 15 febbraio 2024) “Questo è un Grande risultato. Andare tre volte in finale nelle ultime quattro edizioni è una cosa molto bella. Adesso festeggiamo il giusto nello spogliatoio e poi pensiamo alla finale perché l’ultimo atto di un campionato del mondo è sempre una partita combattutissima”. Sandro Campagna è soddisfatto dopo la Gran vittoria del suo Settebello, che sconfiggendo la Spagna 8-6 ha conquistato l’accesso alla finale dei Mondiali di Doha. “E’ stata una partita molto tattica, la Spagna gioca bene, devi colpirla chirurgicamente perché se fai troppo casino partono in contropiede. E l’abbiamo visto nel finale”, ha aggiunto ai microfoni di Raisport. “Nella riunione di oggi sono entrato nei particolari e mi ero ... Leggi tutta la notizia su sportface (Di giovedì 15 febbraio 2024) “Questo è unde. Andare tre volte innelle ultime quattro edizioni è una cosa molto bella. Adesso festeggiamo il giusto nello spogliatoio e poi pensiamo allaperché l’ultimo atto di un campionato del mondo è sempre una partita combattutissima”. Sandroè soddisfatto dopo lavittoria del suo, che sconfiggendo la Spagna 8-6 ha conquistato l’accesso alladeidi. “E’ stata una partita molto tattica, la Spagna gioca bene, devi colpirla chirurgicamente perché se fai troppo casino partono in contropiede. E l’abbiamo visto nel”, ha aggiunto ai microfoni di Raisport. “Nella riunione di oggi sono entrato nei particolari e mi ero ...

Advertising

Notizie Correlate

Altre Notizie

Pallanuoto: Mondiali, Italia batte Spagna 8-6 e va in finale Doha, 15 feb. (Adnkronos) - Il Settebello azzurro supera 8-6 i campioni d'Europa in carica della Spagna e si qualifica per la finale ai Mondiali di Doha, raggiungendo la terza finale delle ultime quat ... Pallanuoto maschile, Italia in finale mondiale. Spagna battuta 8-6 NICOLA ZUCCARO - L'Italia di pallanuoto maschile conquista per l'ottava volta la finale mondiale. Il Settebello guidato da Sandro Campagna, già qualificato al torneo olimpico di Parigi 2024, ha battut ... A che ora la finale dell’Italia ai Mondiali di pallanuoto Data, programma, tv, avversaria L'Italia ha sconfitto la Spagna per 8-6 e si è qualificata alla finale dei Mondiali 2024 di pallanuoto. Il Settebello è stato mastodontico nella vasca di Doha (Qatar), battendo i Campioni d'Europa gra ...

Video di Tendenza