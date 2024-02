Mondiali nuoto | Miressi argento nei 100 sl a Doha

Alessandro Miressi in 47"72 è medaglia d'argento nei 100 stile a soli 17 centesimi dal cinese Zhanle Pan, vincitore con 47"53. Bronzo all'ungherese Nandor Nemeth (47"78). L'Italia torna sul podio nella gara

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Alessandronei 100 sl aidi. In finale l'azzurro ha chiuso al secondo posto con il tempo di 47.72 dietro al cinese Zanie Pan, oro in 47.53. Il bronzo è stato conquistato dall'ungherese Nandor Nemeth (47.78). "Sono tra i migliori al mondo nei 100 stile libero, sono molto contento di questo risultato. Ora in vista delle Olimpiadi ci sono davanti quattro mesi di duro lavoro. Il pensiero è a Parigi e bisogna pensare in grande", ha detto a caldoai microfoni della Rai. "Guardando il tempo non sono soddisfatto ma siamo a febbraio e vuol dire che sto bene. Pan non riusciva a scappare, ho cercato di salire in progressione, ma è stato bravo lui nel finale".