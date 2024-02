Mondiali nuoto Doha 2024 oggi in tv batterie | semifinali e finali giovedì 15 febbraio | canale | orario e diretta streaming

DOHA (QATAR) " Altre medaglie per l'Italnuoto ai 21esimi Mondiali di nuoto, in corso all'Aspire Dome di Doha. Alberto Razzetti ha conquistato uno storico argento nei 200 farfalla, chiudendo con il crono di 1'5465 e tenendo testa al giapponese Tomoru Honda,

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Proseguono le gare delin corsia aidicon la spedizione italiana che insegue altre medaglie. Riflettori puntati su Alessandro Miretti nei 100 stile libero, mentre nei 200 misti ci sarà Alberto Razzetti. L’appuntamento è alle ore 7.30 italiane di15, mentre lee leprenderanno il via dalle ore 17.00 italiane, sempre all’Aspire Dome di, in Qatar. Di seguito, le informazioni per seguire inilin corsia neidi. SEGUI IL LIVE DELLE GARE TUTTI I RISULTATI DI GIORNATA GLI ITALIANI IN GARAIL CALENDARIO COMPLETO: DATE, ...

oggi , mercoledì 14 febbraio , quinta giornata di gare dei Mondiali 2024 di nuoto in corsia. Nell’Aspire Dome di Doha (Qatar) andrà in scena un day-5 ... (oasport)

Tutti gli italiani in gara venerdì 16 febbraio ai Mondiali di Doha 2024 delle discipline acquatiche, in programma da venerdì 2 a domenica 18 ... (sportface)

A che ora i Mondiali di nuoto 2024 oggi: programma 15 febbraio, tv, streaming, italiani in gara Oggi, mercoledì 14 febbraio, quinta giornata di gare dei Mondiali 2024 di nuoto in corsia. Nell'Aspire Dome di Doha (Qatar) andrà in scena un day-5 in cui le emozioni non mancheranno di certo. In casa ...

NUOTO, DOHA 2024: PROGRAMMA 15 FEBBRAIO A Doha siamo giunti al quinto giorno di gare dei Campionati mondiali di nuoto 2024. Le emozioni da vivere all'interno dell'Aspire Dome di Doha non sono ancora ...

Diretta Mondiali nuoto 2024 Doha/ Streaming video Rai: le finali di oggi, giovedì 15 febbraio Diretta Mondiali nuoto 2024 Doha streaming video Rai: programma e finali di oggi, giovedì 15 febbraio. Sei titoli da assegnare, Italia protagonista.