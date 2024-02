Mondiali nuoto 2024 | Miressi d’argento nei 100 stile Razzetti bronzo nei 200 misti

Per le sensazioni che avevo prima dei Mondiali sto meglio di quanto pensassi. Vincere una medaglia era importante, due è incredibile'. 200 misti, l'ordine d'arrivo Finlay Knox (Can) 1:56.65 Carson

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Roma, 15 febbraio– Alessandroha vinto la medaglianei 100 sl aidiin corso di svolgimento a Doha. L’azzurro a chiuso alle spalle del cinese Zanie Pan (47.53), in 47.72. L’atleta italiano riporta così il tricolore sul podio mondiale dei 100libero a 17 anni di distanza dai successi di Filippo Magnini. Alle sue spalle si è piazzato l’ungherese Nandor Nemeth,con il tempo di 47.78. Il secondo posto ottenuto nella gara regina in vasca ponenel novero dei favoriti in vista dell’impieghi di Parigi, come sottolineato dallo stesso specialista azzurro al termine della gara in cui ha conquistato l’argento: "Sono felicissimo di questa medaglia, la mia prima individuale a livello ...