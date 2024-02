Tutto pronto per un'altra grande giornata in acqua ai Mondiali di nuoto in corso di svolgimento a Doha. La giornata di gare di oggi, giovedì 15 febbraio, sarà aperta alle 07:00 da Cina - Australia. Mentre alle 7:30 si parte con le batterie in vasca: 100m

Mondiali Doha 2024, il programma della quattordicesima giornata e diretta TV (Di giovedì 15 febbraio 2024) Altro giorno, altre gare e a Doha si resta concentrati sugli sport acquatici con la quattordicesima giornata. Dopo un'intensa serie di gare come quelle viste ieri, oggi si prosegue sullo stesso filone con tanti atleti azzurri che saranno impegnati nella competizione. Si assegnano anche diverse medaglie e poi nelle semifinali del torneo di pallanuoto sarà impegnata anche l'Italia che affronta la Spagna. Andiamo dunque a vedere cosa riserva il programma della quattordicesima giornata dei Mondiali di sport acquatici di Doha 2024 e quali sono gli italiani in gara.

