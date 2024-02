Mondiali di Pallanuoto | il Settebello vola in finale | Spagna battuta per 8-6

Il Settebello strappa il passa per la finale

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Doha, 15 febbraio 2024 – Una splendida Italia batte la, campione europei in carica, aidi Doha e prosegue il Torneo Iridato.ine sogna il primo gradino del podio. Ilè magnifico con gli avversari in acqua e vince per 8-6. La nota di federnuoto.it ‘Ciò che non ti uccide ti fortifica. Ilschianta i campioni d’Europa, dominando il match dopo un inizio sotto 1-0 e agguanta la terzadelle ultime quattro edizioni iridate. Una difesa super orchestrata dal maestro Del Lungo in porta e falli ben spesi che stoppano dieci tentativi in superiorità degli spagnoli. Dopo un percorso iridato di sofferenza con la sconfitta beffa con l’Ungheria, le vittorie di misura su Stati Uniti e Grecia arriva la prestazione perfetta proprio ...