Mondiali di Pallanuoto | il Settebello con la Croazia per l’oro iridato

Gli iberici sono stati sconfitti per 6 - 8. Disinnescata la Spagna. Il Settebello elimina i campioni d'Europa e agguanta la terza finale delle ultime quattro edizioni Abbiamo espresso una pallanuoto

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Doha, 15 febbraio 2024 – Iltornerà in acqua domani pomeriggio alle 15,30 (ora italiana) con la, per puntare alla storica medaglia d’oro mondiale. Dopo la vittoria in semifinale con i campioni continentali della Spagna per 8-6 (leggi qui), l’Italia vuole salire di nuovo in cima. Nella competizione iridata a Doha, gli Azzurri hanno staccato il pass per Parigi 2024 e adesso attendono un nuovo prestigioso traguardo. “Questa finale significa tanto. Bella, bella. Quando si fa tanta fatica è ancora più gustosa. Questo è un percorso lungo, che sta cementando e forgiando il gruppo. Siamo a febbraio, le Olimpiadi saranno a luglio. Intanto godiamoci la partita di dopodomani, poi penseremo a Parigi. Sarà la mia undicesima olimpiade. E’ sempre bello qualificarsi, riuscirci così ancora di più. Abbiamo lottato ogni partita, la qualificazione ce la ...