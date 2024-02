Mondiali di nuoto | Miressi d' argento nei 100 stile Bronzo a Razzetti nei 200 misti

Nuove imprese per il nuoto azzurro ai Mondiali di Doha in Qatar. Alessandro Miressi ha conquistato la medaglia d'argento nei 100 stile libero, chiudendo al secondo posto con il tempo di 47.72 dietro solo al cinese Zanie

Niente finale per Francesca Fangio nei 200 rana . L’azzurra fallisce l’approdo nella gara per le medaglie ai Mondiali di Doha, con una prova ... (oasport)

Nuoto, Mondiali: Miressi argento nei 100 sl a Doha Alessandro Miressi è argento nei 100 sl ai mondiali di nuoto a Doha. In finale l'azzurro ha chiuso al secondo posto con il tempo di 47.72 dietro al cinese Zanie Pan, oro in 47.53. Il bronzo è stato co ...

Nuoto, Alberto Razzetti bronzo ai Mondiali: “Medaglia non scontata, con il mio migliore si poteva vincere” Alberto Razzetti ha conquistato una bella medaglia di bronzo sui 200 misti ai Mondiali 2024 di nuoto. L'azzurro è riuscito ad arpionare il terzo gradino del podio a Doha (Qatar), dopo che ieri si era ...