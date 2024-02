Mondiali di nuoto Doha 2024 | gli italiani in gara il 16 febbraio e orari tv

Alessandro Miressi conquista la medaglia d'argento nei 100 metri stile libero ai campionato del mondo di nuoto di Doha. Alberto Razzetti vince la medaglia di bronzo nei 200 misti. Miressi tocca in 47"72, alle spalle solo del cinese Pan Zhanle (47"53). Bronzo all'ungherese Nandor Nemeth (47"78). L'Italia

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 15 febbraio 2024)(Qatar), 15- Altro giornata diin vasca aidie altro giro di medaglie per l'Italia, che porta a 14 il conto totale degli allori: merito di Alberto Razzetti, bronzo nei 200 misti e di Alessandro Miressi, argento nei 100 stile libero,dove gli azzurri ritrovano il podio a distanza di addirittura 17 anni. Non solo le medaglie già in carniere: la giornata, nel primo pomeriggio, è stata arricchita da quella virtuale già in tasca al Settebello, che ha battuto in semifinale la Spagna dopo unatiratissima e che ora in finale dovrà vedersela con la Croazia nella giornata di sabato 17. Prima, venerdì 16, l'Italia ...