Mondiali di nuoto a Doha | argento per Alessandro Miressi nei 100 stile libero uomini L’Italia sul podio dopo 17 anni

Alessandro Miressi è argento nei 100 sl ai mondiali di nuoto a Doha. In finale l'azzurro ha chiuso al secondo posto con il tempo di 47.72 dietro al cinese Zanie Pan, oro in 47.53. Il bronzo è stato conquistato dall'ungherese Nandor Nemeth (47.

(Di giovedì 15 febbraio 2024)17torna suliridato della gara regina delgrazie ad. Il 25enne ha vinto la medaglia d’nei 100maschili aidiin corso a, in Qatar. Si tratta del suo primo individuale a livello iridato. L’azzurro ha nuotato in 47?72, battuto solamente dal cinese Zhanle Pan, oro in 47?53 al termine di una finale tiratissima. Bronzo all’ungherese Nandor Nemeth (47?78). L’ultima volta sulfu merito del trionfo di Filippo Magnini a Melbourne 2007. “Sono felicissimo di questa medaglia, è la mia prima medaglia individuale a livello mondiale. Sono molto contento, poi se guardo ...