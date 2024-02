Mondiali di Biathlon | l’Italia in staffetta singola conquista l’argento

Maillet e Lou Jeanmonnot trionfa nella staffetta singola mista di Nove Mesto ai Mondiali 2024 di biathlon . Sulla neve ceca della Vysoina Arena, però, subito dietro al duo francese c'è l'Italia che

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Nove Mesto, 15 febbraio 2024 – Arriva la seconda medaglia iridata daidi. Gli Azzurri salgono sul secondo gradino del podio nella, in Repubblica Ceca. E’ superba Lisa Vittozzi (già oro nell’individuale) (leggi qui), perfetta al poligono e velocissima in pista sugli sci. E’ supportata in modo brillante da Tommaso Giacomel, anch’esso veloce e concentrato. Arriva allora, con 5 ricariche complessive e 24?8 di ritardo dall’oro francese, davanti alla Norvegia, che fa bronzo. Il racconto della gara e le interviste – fisi.org Lancio un po’ contratto per Tommaso Giacomel che usa 4 ricariche, 2 per turno e va a dare il cambio a Lisa Vittozzi, che in questo Mondiale sta sfoggiando una sicurezza e una velocità impressionanti. Con due zero, Vittozzi risale dal 14/o al ...