Mondiale pallanuoto | l' Italia batte la Spagna e vola in finale

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Il Settebellolainai Mondiali didi Doha 2024. Oggi, giovedì 15 febbraio, la squadra azzurra, allenata da Sandro Campagna, ha superato la formazione iberica per 8-6, prendendosi così una meravigliosa rivincita sulla forte formazione che ci aveva battuto in...

