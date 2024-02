Mondiale beach soccer | Matteo Marrucci nel Technical Study Group

L'attesa è quasi finita. Domani alle 12.30 l' Italia di beach soccer farà il suo esordio al Mondiale a Dubai, Emirati Arabi, contro gli Usa. Gli Azzurri sono campioni d'Europa in carica e vogliono continuare sulla scia dei grandi risultati dell'ultimo

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Pisa, 14 febbraio 2024 - Domani al via ildi, con gli azzurri dell’Italia impegnati nella gara inaugurale contro gli Stati Uniti alle 12:30. Sarà una ricca rassegna di nazionali quella in programma a Dubai dal 15 al 25 febbraio, dove un po’ d’italiano si parlerà anche dietro le quinte della competizione., allenatore protagonista delle ultime vincenti stagioni del Lenergy Pisa BS, è stato inserito nel, la squadra tecnica della FIFA incaricata di assistere a tutte le 32 gare e di fornire un'analisi tecnica, tattica e fisica completa dello svolgimento del torneo. Sotto la supervisione di Arsène Wenger, all'interno del TSG mistercollaborerà in qualità di esperto ...