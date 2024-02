Moglie e suocera di Soumahoro | chiesto il rinvio a giudizio | “Soldi per i migranti usati per borse e cene di lusso”

Secondo l'accusa, la moglie e la suocera di Soumahoro avrebbero speso impropriamente il denaro ricevuto dallo Stato e destinato alle attività d'accoglienza delle loro cooperative pro - migranti . Per

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Pubblicato il 15 Febbraio, 2024 Liliane Murekatete e Marie Therede Mukamatsindo, rispettivamentedel deputato Aboubakar, sono accusate di aver speso idestinati all’accoglienza e all’assistenza deiin acquisti didieleganti e addirittura investimenti immobiliari. Queste sono le accuse mosse dalla procura di Latina, che haunper le 2 donne e anche per i due cognati di, che risulta estraneo alla vicenda e non indagato. Il gup del tribunale pontino il prossimo 1° marzo dovrà decidere se far partire il processo oppure no. Le accuse L’accusa ritiene che le due donne hanno speso il ...

La procura di Latina ha Chiesto il processo per le due donne e per due cognati di Soumahoro (estraneo invece alla vicenda). Secondo l'accusa ... (ilgiornale)

"Soldi per i migranti spesi in borsette e cene". Chiesto il rinvio a giudizio per la moglie e la suocera di Soumahoro La procura di Latina ha chiesto il processo per le due donne e per due cognati di Soumahoro (estraneo invece alla vicenda). Secondo l'accusa avrebbero utilizzato impropriamente i soldi destinati all'a ...

L'ultima telefonata di Giovanni Barreca prima della strage di Altavilla Milicia: la rivelazione della suocera Chi l’ha visto, la trasmissione di Rai Tre condotta dalla giornalista Federica Sciarelli, ha contattato la madre di Antonella Salomone. La donna è stata uccisa dal marito Giovanni Barreca, muratore 53 ...

Chi è Alessandro Maja, l’architetto condannato all’ergastolo per aver ucciso moglie e figlia a Samarate Uccise la moglie e la figlia, ferendo gravemente il figlio maggiore a Samarate: ecco chi è Alessandro Maja, condannato all'ergastolo.