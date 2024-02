Moda | arte e impresa insieme Da Dolce&Gabbana 12 foulard ispirati alle 12 tavole di Leonardo da Vinci in collaborazione con Confindustria

che discuteranno sullo stato dell'arte dell'industria e sulla il registro nazionale di Impresa certificata, i quattro motori L'evento di Cosmoprof Worldwide Bologna dedicato alla moda capello è

(Di giovedì 15 febbraio 2024)e genio tornano a intrecciarsi in una nuova iniziativa benefica promossa da Dolce&Gabbana inconnella Veneranda Biblioteca Ambrosiana di Milano e Fin. Dopo il successo della mostra “Imagining the future.da: In the mind of an Italian genius”, organizzata da, che in occasione dell’apertura della sede a Washington nell’estate 2023 ha portato per la prima volta dalla Biblioteca Ambrosiana agli Stati Uniti dodici preziosedel Codice Atlanticoano, e di cui Dolce&Gabbana e? stata tra i partner d’eccellenza, la casa dirinnova il supporto al capitale artistico e culturale italiano: ...

Anche maison come Valentino e Giorgio Armani Operations sostengono il primo Master in fashion hi-tech, che partirà a ottobre a Pontedera. Dopo Herno ... (lanazione)

Miuccia Prada, dal Partito Comunista all’impero del lusso. “È la mia più grande contraddizione”: Tra le donne più influenti del mondo, Miuccia Prada si è raccontata in un’intervista a Vogue. Poliedrica, colta e impegnata in cause sociali, sembra aver vissuto una quantità innumerevole di vite. “Il ...

Berrettini per Boss, Blauer con un figlio d'arte: le proposte dell'alta moda: L’obiettivo del fotografo internazionale James Mollison e un giovane modello d’eccezione come Cy Busson, figlio della ex top model Elle Macpherson. Due nomi conosciuti per la nuova campagna S/S24 di ...

“The Queen’s Hat”, per Milano un cappello con i fiocchi: La mostra celebra "The Hat" come simbolo di stile, personalità e raffinatezza, incantando i visitatori con cappelli che narrano storie uniche nel ...