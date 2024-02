Mobilità dolce ma dolce per chi?

in aggiunta a quelli già esistenti presso il Padiglione 16, mentre sono in corso collaborazioni con donatori istituzionali e aziende produttrici, per incentivare la mobilità dolce, con agevolazioni

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Anastasio Un solo parcheggio riservato alle persone con disabilità in un corso lungo unlometro e mezzo. E non si tratta di un corso anonimo, di uno stradone buono solo per il transito. No, si tratta di uno dei corsi più frequentati di Milano, soprattutto se si ha necessità o desiderio di fare shopping o di godersi il tempo libero passeggiando tra le vetrine, anche senza fare acquisti. Si tratta di corso Buenos Aires. L’unico parcheggio per persone con disabilità – in unlometro e mezzo di strada – è di fronte al teatro Elfo Puccini: un parcheggio superstite, una testimonianza del passato. E il punto è proprio questo: in corso Buenos Aires non è sempre stato così, di posteggi per la disabilità ce n’erano altri fino al 2020. Nelle vie nei dintorni ne restano 8, ma sono quasi tutti personali, cioè riservati esclusivamente ai residenti con ...