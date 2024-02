Gli USA hanno risposto rigettando le accuse come infondate e paesi per lo più non in grado di poter essere effettivi partner, a di prevenire il dialogo con paesi come Bielorussia e Emirati Arabi

Mo: Wp, 'Usa e partner arabi preparano piano di pace con cronologia per Stato palestinese' (Di giovedì 15 febbraio 2024) Washington, 15 feb. (Adnkronos) – Gli Stati Uniti e diversi partner arabi stanno preparando un piano dettagliato per un accordo di pace tra Israele e palestinesi che includa una ?cronologia precisa? per uno Stato palestinese. Lo riferisce il Washington Post, affermando che l?annuncio potrebbe arrivare nelle prossime settimane.Il rapporto, che cita funzionari statunitensi e arabi, afferma che la chiave del piano e del suo annuncio sarebbe il raggiungimento di un cessate il fuoco iniziale tra Israele e Hamas. Durante questa pausa, prevista di almeno sei settimane, gli Stati Uniti intendono rendere pubblico il rapporto, compiere i primi passi verso la sua attuazione, inclusa la formazione di un governo palestinese ad interim, e cercare di ottenere ulteriore sostegno per l?iniziativa. Tuttavia, non è chiaro se Israele accetterà il piano, che include misure che Tel Aviv ha precedentemente rifiutato e che difficilmente verranno approvate dall?attuale governo di estrema destra, inclusa l?evacuazione di molti insediamenti in Cisgiordania, una capitale palestinese a Gerusalemme Est, misure di sicurezza e governi per la Cisgiordania e Gaza.

