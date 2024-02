Il saluto all'attaccante colombiano Ora l'affare è ufficiale per davvero: Luis Muriel è un nuovo giocatore dell'Orlando City (nonostante gli interessi di altre squadre in ottica giugno: su di tutte l'

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Roma, 15 feb. (Adnkronos) - "Oggi il portavoce di Netanyahu, pronunciandosi contro il riconoscimento dellopalestinese, lo definisce unda non fare ai. Avere uno, per un popolo non è affatto un. È un. Sarebbe sì unper chi vuole la pace e teme l'escalation". Lo scrive sui social il deputato Pd ed ex ministro del Lavoro Andrea

Mo: Orlando, 'Stato per palestinesi è diritto, non regalo' Roma, 15 feb. (Adnkronos) - "Oggi il portavoce di Netanyahu, pronunciandosi contro il riconoscimento dello Stato palestinese, lo definisce un regalo da non fare ai palestinesi. Avere uno stato, per un ...

Orlando, Muriel emozionato in video: «Ciao Atalanta, ho un groppo in gola» Il colombiano, arrivato negli Usa, ha postato un video su Instagram in cui ringrazia tifosi e società: «Ci rivedremo presto, al Gewiss Stadium» ...

Silvio Orlando e la vita difficile del palcoscenico Stasera alle 20,30 e domani alle 17 al teatro Asioli di Correggio va in scena "Ciarlatani" di Pablo Remon, con il noto attore Silvio Orlando, sul palco con Francesca Botti, Francesco Brandi, Blu ...