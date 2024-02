Mo | Orlando | ‘Stato per palestinesi è diritto | non regalo’

Il saluto all'attaccante colombiano Ora l'affare è ufficiale per davvero: Luis Muriel è un nuovo giocatore dell'Orlando City (nonostante gli interessi di altre squadre in ottica giugno: su di tutte l'

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Roma, 15 feb. (Adnkronos) – "Oggi il portavoce di Netanyahu, pronunciandosi contro il riconoscimento dello Stato palestinese, lo definisce un regalo da non fare ai. Avere uno stato, per un popolo non è affatto un regalo. È un. Sarebbe sì un regalo per chi vuole la pace e teme l?escalation". Lo scrive sui social il deputato Pd ed ex ministro del Lavoro Andrea.

Terzo mandato: Orlando, 'non inseguire destra su interventi per loro rapporti forza interni' Roma, 15 feb. (Adnkronos) - "Sarebbe bene che questa discussione non fosse affrontata in termini contingenti, con gli occhi di chi in questo momento fa il parlamentare, il sindaco o il presidente di r ...

Orlando, Muriel emozionato in video: «Ciao Atalanta, ho un groppo in gola» Il colombiano, arrivato negli Usa, ha postato un video su Instagram in cui ringrazia tifosi e società: «Ci rivedremo presto, al Gewiss Stadium» ...