Mo | Meloni | ' lavoreremo nella direzione indicata da Parlamento'

ha molti dubbi in merito: "Il presidente (Meloni, ndr ) vuole In realtà, nella bozza della relazione illustrativa dell'emendamento, Sul resto lavoreremo". Il rapporto del governo e della

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Roma, 15 feb. (Adnkronos) - "Siamo sempre più preoccupati" per la crisi in Medio Oriente, "per l'incolumità degli ostaggi, la sicurezza civili nell'area di Rafah, il rischio di un allargamento. Recepiamo l'indicazione delin ambito internazionale" in tale, "in particolare con la Presidenza del G7". Così la premier Giorgia, nelle dichiarazioni alla stampa con il primo ministro della Romania Marcel Ciolacu.