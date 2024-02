Mo | Abbas | ' eravamo e saremo responsabili di Gaza dopo fine guerra'

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Ramallah, 15 feb. (Adnkronos) - “e siamo tuttoradella Striscia die resteremo tali non appena cesserà l'aggressione contro il nostro popolo”. Lo afferma il presidente dell'Anp Mahmoudin un'intervista ad Asharq Al-Awsat in cui ammette che l'attacco del 7 ottobre perpetrato da Hamas contro lo Stato ebraico “è stato una sorpresa per tutti, nessuno se lo aspettava”.ritiene che l'amministrazione del presidente Joe Biden non abbia esercitato “una pressione reale e seria” sul governo israeliano affinché consolidi il percorso di una soluzione politica che porti alla creazione di uno Stato palestinese indipendente, dendo il premier Benjamin Netanyahu come un “ostacolo” al processo di pace.