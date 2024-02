Mirko Brunetti torna al Grande Fratello per Perla Vatiero | “Stare insieme ci farà bene”

(Di giovedì 15 febbraio 2024)è rientrato nella casa del GF, in qualità di ospite, per: "Quei confronti di 10 minuti portavano poco, è bello e giusto rimettere le cose al loro posto. Starecibene", il commento dopo averla riabbracciata.

Il Grande Fratello 17 prosegue con la trentaseiesima puntata, in onda mercoledì 14 febbraio 2024 in prima serata su Canale 5. Novità in arrivo nel ... (velvetmag)

Mirko Brunetti farà il suo ingresso come ospite nella puntata di mercoledì 14 febbraio 2024 in occasione del giorno di San Valentino per fare una ... (anticipazionitv)

Grande Fratello, diretta 36a puntata – Beatrice rivede Vittorio, Perla ritrova Mirko Serata di San Valentino con il Grande Fratello e qui su DavideMaggio.it scatta il liveblogging per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade in studio e soprattutto nella ...

GRANDE FRATELLO 2023, 36A PUNTATA/ Diretta: Giuseppe Garibaldi rientra nella casa dopo il malore Grande fratello 2023, anticipazioni e diretta 36a puntata: il ritorno in casa di Mirko Brunetti e una dolce sorpresa per Anita Olivieri.

Mirko Brunetti torna al Grande Fratello: “Ecco cosa farò con Perla”/ “Tornare insieme Dobbiamo capire se…” Mirko Brunetti ancora innamorati di Perla Torna al Grande Fratello 2023 per chiarire il loro rapporto e trascorrere San Valentino insieme ...