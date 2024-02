Speriamo che arrivi presto dal momento che mercoledì Brunetti Nella serata di ieri, per una volta, Mirko è passato in secondo Noi, dal canto nostro, l'apprezziamo perché non le manda mai a dire e

Mirko Brunetti manda i concorrenti in “error 404”: il gesto in favore di Beatrice Luzzi (Di giovedì 15 febbraio 2024) Mirko Brunetti è entrato nella Casa del Grande Fratello per passare qualche giorno con Perla Vatiero. L’ex concorrente, però, ha mandato gli altri in “error 404” dopo aver espresso il suo supporto nei confronti di Beatrice Luzzi. Mirko Brunetti difende Beatrice dal “branco” e rimprovera Perla Vatiero Mirko, una volta rientrato in Casa, ha rimproverato... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi tutta la notizia su blogtivvu (Di giovedì 15 febbraio 2024)è entrato nella Casa del Grande Fratello per passare qualche giorno con Perla Vatiero. L’ex concorrente, però, hato gli altri in “404” dopo aver espresso il suo supporto nei confronti didifendedal “branco” e rimprovera Perla Vatiero, una volta rientrato in Casa, ha rimproverato... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

Notizie Correlate

Altre Notizie

Video di Tendenza