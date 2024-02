Mirko Brunetti geloso del rapporto fra Perla e Alessio | “Quello che ho visto fuori”

geloso di una sua passata frequentazione. Monia La Ferrera Leggi anche La scelta d'amore di Mirko Brunetti Il comportamento di

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di giovedì 15 febbraio 2024)delfraVatiero eFalsone? Sembra incredibile, ma è così. Nonostante lui abbia premesso che non si tratta di gelosia (“non è questione di gelosia, ti conosco come le mie tasche“) con la scenata che le ha fatto ha dimostrato tutt’altro. “Sono rimasto sorpreso e mi ha scombussolato” – ha esordito– “Nel momento in cui entra, che è un bravissimo ragazzo e quindi non ho niente contro di lui, e sono dieci giorni che sta qua dentro, io, da persona esterna che ti conosce, vedo delle situazioni e dico ‘cavolo, c’è qualcosa che non torna‘. Io vedo unache in pochi giorni gli ha dato confidenze che non ha dato ad altre persone che stanno qua da due mesi. ...