Minaccia nucleare russa nello spazio | l’Italia è informata E Putin tifa Biden | “Più prevedibile di Trump”

di comando e controllo nucleare basate nello spazio da altri paesi. Sarebbe quindi altamente destabilizzante". Pare quindi che l'allarme di Turner sia a orologeria, ma certamente la minaccia russa di

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Il Cremlino ha smentito le indiscrezioni, pubblicate sul New York Times, secondo cui la Russia vorrebbe posizionare un arsenale. “La Casa Bianca sta provando, in modo disonesto, a spingere il Congresso a votare il disegno di legge per stanziare fondi: questo è chiaro, vedremo a quali stratagemmi ricorrerà ora la Casa Bianca”, ha commentato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, citato dalla Tass. Allarme sulladallo: avvertiti gli alleati europei La militarizzazione delloda parte della Russia: sarebbe questa, stando ai media Usa, “la seriaalla sicurezza nazionale” rivelata a sorpresa dal capo della commissione intelligence della Camera Usa, il repubblicano Mike Turner. Secondo il New ...