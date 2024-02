Milan | rimpianto Brahim Diaz | al Real Madrid è…

Il tecnico dello Scudetto del Milan rivive e commenta la gara di Poi abbiamo fatto una buona gara, c'è il rimpianto di non aver Abbiamo cercato di mettere Brahim Diaz tra le linee". In chiusura,

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di giovedì 15 febbraio 2024): sotto la guida tecnica di Carlo Ancelotti alè rinato e sta brillando… Sembra uno di quei film già visti: arriva al, mette in campo prestazioni altalenanti: quando è in partita incanta, ma quando non è in giornata scompare e sembra di giocare con un uomo in meno. La via di mezzo tra le due cose capita raramente. Ecco, questo descrive perfettamente l’ex numero 10 rossonero. Dal suo arrivo ao, ha collezionato 91 presenze in Serie A, mettendo a segno 13 goal e fornendo 14 assist. Poco per un giocatore con le sue potenzialità. Il, ha lasciato lo spagnolo alin prestito per 3 stagioni, poi ...