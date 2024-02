Milan-Rennes oggi in tv | canale | orario e streaming andata spareggio Europa League 2023 2024

Dopo due stagioni, torna a casa, ammettendo che quello di lasciare il Rennes è stato un errore, 'una decisione affrettata'. Oggi, dopo essere subentrato a Bruno Genesio, sfida il Milan nell'andata

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Alle 21:00 di, giovedì 15 febbraio ilospiterà ilnel primo di due confronti per lodi. Dopo l’eliminazione dalla Champions, il cammino della squadra di Stefano Pioli prosegue nella seconda competizione continentale. A San Siro nella gara dic’è una squadra in salute, come il, reduce da otto vittorie consecutive e da buone risposte sul piano del gioco da parte di una rosa con un’età media giovanissima. La partita sarà trasmessa in tv anche in chiaro su TV8. Oltre naturalmente alla diretta su DAZN, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 252 e allosu NOW e Sky Go. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le ...