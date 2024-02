Milan-Rennes | la MOVIOLA LIVE | Kalimuendo chiede un rigore

A San Siro, il match per gli spareggi di Europa League 2023/2024 tra Milan e Rennes: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live A San Siro, Milan e Rennes si affrontano nel match valido per gli spareggi di Europa League 2023/2024. SEGUI LA DIRETTA TESTUALE SU MILAN NEWS

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Questi i principali episodi dadella sfida di San Siro tra, valida per l'andata degli spareggi degli ottavi di Europa...

Il video con gli Highlights e i gol di Milan-Rennes 3-0, match valido per l’andata dei playoff di Europa League 2023 / 2024 . Al Meazza grande ... (sportface)

Il Milan continua a confermarsi in grandissima forma ed una seria candidata alla vittoria dell’ Europa League . A San Siro è andata in scena l’andata ... (calcioweb.eu)

Riparte la campagna europea per il Milan, dopo aver concluso la fase a gironi della Champions League al terzo posto (alle spalle di Borussia... (calciomercato)

Pagelle Milan-Rennes , tutto facile per la squadra di Stefano Pioli trascinata da un devastante Loftus-Cheek . Torna al goal anche Rafael Leao MAIGNAN ... ()

Il Milan si aggiudica la gara d’andata dei playoff di Europa League contro il Rennes con il risultato di 3-0. Qualificazione già in cassaforte per ... (inter-news)

Una doppietta di Loftus-Cheek e un bel gol di Rafa Leao regalano ai rossoneri una vittoria pesante in chiave qualificazione. Al ritorno può anche ... (fanpage)

Loftus-Cheek e Leao show a San Siro: il Milan ipoteca il passaggio agli ottavi Una serata da ricordare quella del Milan che batte in scioltezza il Rennes ipotecando il passaggio agli ottavi di finale di Europa League. Milan (LaPresse) Calciomercato.it Il Milan parte con le marce ...

Europa League: due volte Loftus-Cheek e poi Leao, il Milan passa sul Rennes 3-0. I risultati finali Terminano i match di Europa League. Vittoria netta del Milan a “San Siro” sul Rennes grazie soprattutto all’ispiratissimo Loftus-Cheek. Il Qarabag ne fa quattro al Braga e torna a casa con una ...

Calcio: Europa League, Milan-Rennes 1-0 alla fine del primo tempo Milano, 15 feb. - (Adnkronos) - Il Milan è in vantaggio per 1-0 sul Rennes alla fine del primo tempo del match d'andata del playoff di Europa League, in corso di svolgimento allo stadio 'Meazza' di ...