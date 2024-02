Milan-Rennes | Furlani | “La posizione di Pioli è salda Su Maignan…”

I dettagli Giorgio Furlani, amministratore delegato del Milan, ha parlato a Sky nel pre partita della gara contro il Rennes. PIOLI

Riparte la campagna europea per il Milan, dopo aver concluso la fase a gironi della Champions League al terzo posto (alle spalle di Borussia... (calciomercato)

Intervenuto a Sky Sport, Giuseppe Bergomi ha parlato in vista del match di Europa League fra Milan e Rennes (pianetamilan)

Furlani: "La posizione di Pioli è salda. Giroud Porta aperta se vuole restare" Le parole dell'amministratore delegato del Milan Giorgio Furlani nel prepartita del match con il Rennes ...

Bergomi: "Il Milan non punta alla Juve ma pensa ancora al primo posto" Giuseppe Bergomi così sul Milan, impegnato in Europa League contro il Rennes. Le sue parole a Sky Sport. "Il Milan non punta a raggiungere ...

EUROPA LEAGUE - Milan, Pioli: "Vogliamo essere protagonisti, Leao E' un punto di riferimento" Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport, prima del match di Europa League contro il Rennes: "Riprendiamo il nostro cammino, siamo in Europa League e non in ...