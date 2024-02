Milan-Rennes | formazioni ufficiali | Pioli conferma Kjaer in difesa | c’è Musah

Le formazioni ufficiali di Milan - Rennes. Alle 21:00 di oggi, giovedì 15 febbraio la squadra di Pioli ospiterà il gruppo di Stephan nel primo di due confronti per lo spareggio di Europa League. Si parte

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di giovedì 15 febbraio 2024), rese note leal centro della. In regia dal 1? c’èManca davvero poco all’inizio di, gara valida per l’andata dei playoff di Europa League. A San Siro i rossoneri di Stefanoaffrontano i francesi di Julien Stephan in una gara che si preannuncia intensa e giocata a viso aperto. Il, in particolare, sta attraversando un periodo di forma pressoché perfetto, come testimoniano le otto vittorie consecutive tra campionato e Coppa di Francia. Ilè reduce dalla bella vittoria in campionato contro il Napoli e si è portato ad un solo punto dalla seconda posizione ...