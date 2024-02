Milan-Rennes | Europa League | diretta tv in chiaro | probabili formazioni | pronostici

cura di Gianmarco Apuzzo Partite in Diretta Live del giorno su Calciomagazine EUROPA LEAGUE 18.45 Feyenoord - Roma Galatasaray - Sparta Praga Shakhtar - Marsiglia 21.00 Lens - Friburgo Milan - Rennes

(Di giovedì 15 febbraio 2024)è una partita valida per l’andata degli spareggi di accesso agli ottavi di finale die si gioca giovedì alle 21:00: tv,. L’non è la competizione che avrebbe voluto giocare ilma i rossoneri, capitati nel girone “della morte” in Champions, ora dovranno fare il possibile per arrivare fino in fondo. E perché no, come ha detto Stefano Pioli dopo l’eliminazione dalla coppa dalle grandi orecchie, provare a vincerla (sarebbe la prima della storia rossonera). Hernandez – IlVeggente.it (Lapresse)I rimpianti, in ogni caso, rimangono. E la sensazione è che il Diavolo potesse fare di più nella manifestazione continentale più ...

Milan-Rennes, dove vederla in TV in chiaro e streaming: le formazioni della partita di Europa League Il Milan di Pioli, dopo la retrocessione dalla Champions League, affronta il Rennes a San Siro per la partita di andata dei playoff di Europa League (calcio d'inizio alle 21:00, diretta TV in chiaro e ...

