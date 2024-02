Milan Rennes | 17 anni dopo è di nuovo sfida Giroud Mandanda

Milan - Rennes (ore 21) e Feyenoord - Roma (18.45) possono Bayern Monaco in un ottavo di Champions non capita certo tutti gli anni.

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Il centravanti dele il portiere del: stasera i due si rivedrannotanto tempo. Lo scrive La Gazzetta dello Sport Il centravanti dele il portiere del: stasera i due si rivedrannotanto tempo. Lo scrive La Gazzetta dello Sport, ricordando che «era infatti il portiere del Le Havre nel giorno in cuisegnò il primo gol da professionista, nella B francese: Grenoble-Le Havre 2-1 del 26 febbraio 2007. Sono passati 17e i due sono ancora uno contro l’altro (1817). Da compagni, i due hanno giocato 16 partite con la maglia della Francia e vinto il Mondiale 2018 in Russia».

Interviste: vai alla sezione Come a suo tempo pure un certo Yoann Gourcuff proprio al Milan. Tutti giocatori che hanno in comune le origini calcistiche in terra bretone, e al Rennes in particolare. Un club che detiene pure il ...

RENNES - Stephan: "Con il Milan non serve chiudersi, anche il Napoli ci ha provato, ma poi è tornato a quattro in difesa" Julien Stephan, allenatore del Rennes, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Europa League contro il Milan: "Bisognerà iniziare al 100%, continuare al 100% e finire al 100%. Non c' ...