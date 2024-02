Milan | Marco Simone | ecco le insidie del Rennes…

Marco Simone è stato un grande bomber del Milan e ha frequentato il calcio francese. Ecco come presenta la sfida con il Rennes Marco Simone è stato un grande bomber del Milan e ha frequentato il

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di giovedì 15 febbraio 2024), l’ex attaccante rossoneroha parlato alla Gazzetta dello Sport delle possibilidelIldi Stefano Pioli si prepara alla tanto attesa sfida casalinga contro il Rennes, valevole per l’accesso agli ottavi di finale dell’Europa League. Quest’ultima è il vero obiettivo della società rossonera per questa stagione. Sì, perché dopo l’uscita dalla Coppa Italia e dalla Champions, rimane ben poco da giocare. Il terzo posto in campionato è ben saldo e la distanza con l’Inter è, ormai, incolmabile. La voglia di fare bene in Europa, allora, è grande. Bisognerà, comunque, fare molta attenzione all’avversario che arriverà a San Siro: il Rennes. Una squadra francese di medio-alta classifica, che è reduce da 5 vittorie di fila in campionato. A tal proposito ne ha ...